شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهاجمين تحت أنظار الزمالك لتدعيم الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في ظل رغبة إدارة النادي في بناء فريق قوي ينافس على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، عقب انتهاء عقوبة المنع من القيد التي يعاني منها الزمالك خلال الموسم الحالي.

ويأتي في مقدمة المهاجمين الذين يراقبهم الزمالك هو أحمد عاطف، مهاجم فيوتشر، والذي يعد أحد أهم اهداف إدارة الكرة بالزمالك، وبعده النيجيري جون ايبوكا مهاجم إنبي وإن كان التعاقد مع ايبوكا لن يثني إدارة النادي عن التعاقد مع مهاجم مصري لتدعيم خط الهجوم.

فيما جاء شادي حسين مهاجم سيراميكا ضمن المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك، ومعه الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى، فريقه خلال مواجهة أسوان، المحدد لها التاسعة مساء الإثنين فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان فيريرا قد اعتمد على محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش الماضية فى بطولة الدورى، والتى خسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويرغب المدير الفنى للفريق الأبيض استمرار عواد فى حراسة المرمى حتى يستعيد الثقة ويصبح الحارس الأساسى للفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تجديد محمد أبو جبل تعاقده مع الزمالك، ويقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجارى.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.