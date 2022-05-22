شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 /5 / 2022، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء أبرزها استبعاد طارق حامد ومحمود عبد الرازق شيكابالا من قائمة الزمالك أمام أسوان فى كأس مصر.
فيوتشر يزيد أوجاع المصرى ويهزمه 1 / 0 ويقتحم المربع الذهبي للدوري
فاز فيوتشر على المصرى بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.
الزمالك يفوز على بطل غينيا ويصعد لنصف نهائي البطولة الأفريقية للسلة
تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره سلاك الغيني فى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام برواندا بنتيجة 66/49 ليصعد لنصف نهائي البطولة.
جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة مباراة اسوان المقرر لها غدا فى نصف نهائى كأس مصر للموسسم الماضى، بسبب شعوره بآلام الركبة مؤخرا وتسببت في سفره لألمانيا لإجراء بعض الفحوصات.
استبعاد طارق حامد وشيكابالا من مواجهة الزمالك وأسوان فى الكأس
أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.
الأهلي يستعيد ثلاثي خط الوسط فى نهائي أفريقيا وغموض موقف "كامبوس"
يستعيد الجهاز الفني للأهلي جهود ثلاثي الوسط "عمرو السولية وحمدي فتحي وأليود يانج" فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم.
تتجه النية لدى إدارة الزمالك للموافقة على احتراف التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، فى الدوري السعودي عقب تردد أنباء عن دخول أكثر من نادٍ فى الدورى السعودي فى مفاوضات شفهية مع اللاعب تمهيداً لتقديم عرض رسمي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الزمالك يقدم العرض الأخير لـ أشرف بن شرقي خلال أيام
قرر مسئولو الزمالك تقديم عرض أخير لأشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء عن توقيعه للأهلي، وكذلك تقديم اللاعب إخطاراً لإدارة النادى بانتهاء تعاقده مع الزمالك يوم 30 يونيو المقبل.