حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 5 / 2022

جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة مباراة اسوان المقرر لها غدا فى نصف نهائى كأس مصر للموسسم الماضى، بسبب شعوره بآلام الركبة مؤخرا وتسببت في سفره لألمانيا لإجراء بعض الفحوصات.

استبعاد طارق حامد وشيكابالا من مواجهة الزمالك وأسوان فى الكأس

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

الأهلي يستعيد ثلاثي خط الوسط فى نهائي أفريقيا وغموض موقف "كامبوس"