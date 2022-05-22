شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يختار يوسف أسامة وعبد المجيد من فريق الأمل للتدريب مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصعيد الثنائي يوسف أسامة وحسام عبد المجيد لاعبي فريق الامل بالنادي للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألق الثنائي مع فريق الامل في التدريبات ولسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يقوم فيريرا بتصعيد عدد آخر من اللاعبين من فريق الامل خلال الفترة المقبلة وتحديدًا عقب فترة التوقف الدولية، وأشاد البرتغالي بالمجهود الذي يقوم به أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول والمشرف علي فريق الامل واحمد عبد المقصود المدرب المساعد، خاصة ان الثنائي يقودان تدريبات فريق الامل عقب نهاية عملهما مع الفريق الأول يوميًا وهو ما يجعل الثنائي يقومان بمجهود مضاعف.

في سياق مختلف يخوض فريق الزمالك مباراة ودية الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرًا أمام فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

من ناحية أخرى تتجه النية لدى إدارة الزمالك للموافقة علي احتراف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في الدوري السعودي عقب تردد انباء عن دخول اكثر من نادي في الدورى السعودي في مفاوضات شفوية مع اللاعب تمهيدا لتقديم عرض رسمي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن وجود موافقة مبدئية علي احتراف بن شرقي في حالة وصول عرض رسمي قوي يليق باسم اللاعب والنادي ، وذلك في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة خارج مصر.