الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال بفوز صعب على أوليمبيك خريبكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الوداد البيضاوي فوزا على نظيره أوليمبيك خريبكة، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 24 للدوري المغربي.

وجاء هدف المباراة الوحيد لفريق الوداد في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب جوفيل تسومو.

وبتلك النتيجة، رفع الوداد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أوليبمك خريبكة عند 31 نقطة بالمركز السابع.

ويعد هذا هو اخر استعداد لفريق الوداد المغربي، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الإثنين الموافق 30 مايو الجاري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.