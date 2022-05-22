بالصور.. تقارير: النني يقترب من تجديد عقده مع أرسنال حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، باقتراب النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال، من تجديد عقده مع فريق الجانرز.

وينتهي عقد النني مع أرسنال، بنهاية الموسم الجاري وتحديداً في 30 يونيو المقبل.

ووفقاً للصحفي فابريزو رومانو، فإن النني اقترب من تجديد عقده مع أرسنال لمدة عام حتى 2023، مع بند بإضافة عام آخر.

وانتشرت العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بأن النني تواجد في غرفة الإعلام بالنادي عقب مباراة الفريق أمام إيفرتون، ليوقع على عقود التجديد.