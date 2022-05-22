كرة سلة.. الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي الزمالك إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية الـBal، بعد الفوز على سلاك الغيني في دور الثمانية من البطولة.

وتغلب الزمالك على نظيره سلاك الغيني بنتيجة 66-49، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الثمانية من بطولة أفريقيا للاندية الـBal، المقامة في مدينة كيجالي برواندا تحت رعاية الـNBِِA.

وسوف يلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري في نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة يوم الأربعاء المقبل 25 مايو في التاسعة والنصف مساء.

بينما ستجمع المباراة الثانية في نصف النهائي، بين بيترو أتلتيكو الأنجولي وفاب الكاميروني وستقام يوم الأربعاء 25 مايو الساعة 6.00 مساء.

أحداث المباراة

دخل الزمالك المباراة بقوة حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 13-11، وواصل حامل اللقب سيطرته على المباراة وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 33-21.

وواصل الفريق الابيض تفوقه في المباراة وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 53-36، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 17 نقطة بنتيجة 66-49.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة الاخيرة من بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة الـBAL, المقامة تحت رعاية الـNBA.