فيوتشر يهزم المصري بصعوبة ويدخل المربع الذهبي للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق فيوتشر فوزا غاليا أمام نظيره المصري، مساء اليوم الإثنين، بنتجية 1-0، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كريم نيدفيد لصالح فيوتشر في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، رفع فيوتشر رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولعب فيوتشر بتشكيل مكون من:

" محمود جنش، عمر كمال، محمود مرعي، سعد سمير، جوناثان، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، محمد رضا، أحمد رفعت، أحمد عاطف".

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

" عصام ثروت، أحمد علاء، هيثم لعيوني، حسن علي، كريم العراقي، ايزي ايميكا، عمرو موسى، الياس الجلاصي، محمد عنتر، محمد جريندو، عمرو مرعي".

أحداث المباراة

وسجل محمد جريندو الهدف الأول لفريق المصري في الدقيقة 37، بعدما استغل ركلة حرة ليحولها برأسه في الشباك، لكن الحكم قرر العودة لتقنية الفيديو ويلغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 54 سجل المهاجم عمرو مرعي هدفا لفريق المصري، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه في المرمى، لكن الحكم طارق مجدي لم يحتسب الهدف، بداعي خطأ ضد مهاجم المصري.

وتمكن اللاعب كريم نيدفيد من احراز الهدف الأول لفريق فيوتشر في الدقيقة 81، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر، حولها بتسديدة بقدمه اليسرى لداخل الشباك.