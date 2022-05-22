سيتي بالتخصص.. قصة 9 مواسم حُسمت في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم نادي مانشستر سيتي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2021-2022)، في الجولة الأخيرة من البطولة، بالفوز على أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق مانشستر سيتي اللقب برصيد 93 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي حقق الفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يحسم فيها مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة على حساب ليفربول.

ونستعرض لكم في السطور القادمة 8 مواسم حُسمت في الجولة الأخيرة من بريميرليج قبل الموسم الحالي:

موسم 1994-95

حسم بلاكبيرن روفرز لقب الدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه في الجولة الأخيرة على حساب مانشستر يونايتد، بفارق نقطة وحيدة، بعدما تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 89.

وعلى الرغم من خسارة بلاكبيرن في الجولة الأخيرة أمام ليفربول بنتيجة (2-1)، إلا أن وست هام خدم فريق المدرب كيني دالجليش بتعادله مع مانشستر يونايتد، ليتوج باللقب في ملعب "آنفيلد".

موسم 1995-96

توج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل يونايتد، بعد أن كان الفارق بين الفريقين نقطتين فقط، وكان الأخير يحتاج إلى خسارة أو تعادل يونايتد لحسم اللقب.

ولكن آمال نيوكاسل في تحقيق اللقب تلاشت، بعد أن تعادل في الجولة الأخيرة أمام توتنهام بنتيجة (1-1)، وحقق يونايتد فوزاً كبيراً على نظيره ميدلسبره بنتيجة (3-0).

وحسم وقتها يونايتد اللقب بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل بعد أن تصدر جدول ترتيب بريميرليج برصيد 82 نقطة.

موسم 1998-99

حسم مانشستر يونايتد اللقب في هذا الموسم على حساب أرسنال، بفارق نقطة وحيدة، بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 79 نقطة.

أرسنال الذي حقق الفوز بنتيجة (1-0) على أستون فيلا، كان لديه آمال كبيرة عندما تأخر مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة أمام توتنهام، إلا أن هدفي ديفيد بيكهام وأندرو كول ساهما في تحقيق فوز قاتل للشياطين الحمر، ليتوج بالبريميرليج وتحقيق الثلاثية التاريخية بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

موسم 2007-08

توج مانشستر يونايتد باللقب في هذا الموسم على حساب تشيلسي، بفارق نقطتين بعد أن تصدر جدول ترتيب بريميرليج برصيد 87 نقطة.

وتلاشت أحلام تشيلسي في تحقيق اللقب، بعد أن سقط في الدقائق العشرة الأخيرة في مباراته أمام بولتون واندررز، بالتعادل (1-1)، وعلى الجانب الأخر ساهم كريستيانو رونالدو في فوز فريقه على ويجان أثليتيك بهدفين دون رد.

موسم 2009-10

حرم تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن حقق اللقب بفارق نقطة وحيدة بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً كبيراً على ستوك سيتي بنتيجة (4-0) في الجولة الأخيرة ولكن فوزه لم يكن كافياً، حيث حقق تشيلسي انتصاراً عريضاً على ويجان أثليتيك بنتيجة (8-0).

موسم 2011-12

يعتبر هذا الموسم هو الأشهر في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث حقق مانشستر سيتي اللقب بفضل فارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، بعد أن تساوى الفريقين في عدد النقاط برصيد 89 نقطة.

هدف سيرجيو أجويرو الشهير في الدقيقة 90+3 في شباك كوينز بارك رينجرز، قلب تأخر فريق مانشستر سيتي لفوز قاتل ليحقق السيتيزنز الفوز وحصد الـ3 نقاط لمعادلة رصيد مانشستر يونايتد، ولكنه ظفر باللقب بفارق الأهداف.

موسم 2013-14

بدأ صراع حسم لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول بداية من هذا الموسم، حيث توج مانشستر سيتي باللقب على حساب الريدز بفارق نقطتين بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة.

ودخل الفريقان الجولة الأخيرة والفارق نقطتين لصالح مانشستر سيتي، وظل الفارق قائماً بين الفريقين، بعد أن نجح مانشستر سيتي في الفوز على وست هام يونايتد بنتيجة (2-1)، بينما حقق ليفربول الفوز على نيوكاسل بنتيجة (2-0).

موسم 2018-2019

مثل سيناريو الموسم الحالي، دخل مانشستر سيتي الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو متقدم بفارق نقطة عن ليفربول، وكان يحتاج للفوز أو تعثر الريدز.

وعلى الرغم من فوز ليفربول بنتيجة (2-0) على حساب فريق وولفرهامبتون، إلا أن رجال بيب جوارديولا نجحوا في تحقيق فوز كبير على برايتون بنتيجة (4-1) بعد أن كانوا متأخرين في النتيجة.