قائمة الزمالك لمباراة أسوان بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، قائمة فريقه والتي تستعد لمواجهة أسوان مساء غدٍ الإثنين، ضمن حسابات دور نصف النهائي بمسابقة كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

واستعاد فيريرا خدمات محمد عبد الشافي ليدعم الجبهة اليسرى، في المقابل شهدت القائمة غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد والتونسي حمزة المثلوثي.

وجاءت قائمة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بنشرقى - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الجزيري.

ويتبقى في هذه البطولة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة فريق بتروجيت في دور نصف النهائي.

ويعتبر الأهلي حامل لقب آخر نسخة لبطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح موسم (2019 - 2020).