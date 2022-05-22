مصدر لمصراوي: تضاؤل فرص لحاق عبد المنعم بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر داخل الأهلي أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق سيخضع لأشعة جديدة علي العضلة الضامة يتم علي ضوئها تحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، ومصيره من مباراة الوداد المغربي يوم ٣٠ مايو في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي قد أكد أمس أن اللاعب اشتكى من ‏ألم في العضلة الضامة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يأمل في وجوده في مباراة الوداد، وهو يقوم ‏بتنفيذ جلستي علاج طبيعي ضمن البرنامج التأهيلي، ولكن بشكل عام لم يتخذ قرار نهائي في تواجد ‏اللاعب في نهائي دوري الأبطال.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي:" محمد عبد المنعم سيجري أشعة جديدة علي العضلة الضامة فور انتهاء برنامجه التأهيلي لمعرفة مدي درجة شفاءه وبناء علي حالته سيتم تقييم أمره بشكل نهائى لكن نسبة لحاقه بالمباراة ضئيلة جدا ولا تتجاوز 10% ".

وأنهي حديثه: "غياب عبد المنعم لا يثير مخاوف موسيماني خاصة أن ياسر إبراهيم سيتواجد في النهائي، كما يعود أيمن أشرف وهناك رامي ربيعة بخلاف إمكانية توظيف اي لاعب في.مركز المدافع مثلما حدث أمس في لقاء انبي الذي شهد تواجد محمد هاني كمساك علي سبيل المثال".