الامارات | شباب الأهلي يحول تأخره أمام بني ياس إلى الفوز 3-1

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحول تأخره أمام بني ياس إلى الفوز 3-1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق شباب الأهلي تاخره أمام بني ياس بهدف إلى فوز 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي ضمن الجولة 25 قبل الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، وثأر شباب الأهلي بهذا الفوز لهزيمته من بني ياس في الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 39 نقطة محافظا على مركزه الخامس في ترتيب فرق الدوري فيما بقى بني ياس عند 30 نقطة.

تقدم بني ياس بهدف السبق في المباراة في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب سيد خميس بمجهود فردي رائع مستغلا هفوة قاتلة لمدافع شباب الأهلي كايكوي سواريس فيما نحج مدافع فع شباب الأهلي وليد عباس قبل إنتهاء الشوط الأول في تسجيل هدف التعادل لفريقه «38».

وأضاف لاعب شباب الأهلي البرازيلي يوري سيزار الهدف الثاني لفريقه«49» فيما سجل اللاعب البديل شكينا دومبيا الهدف الثالث لشباب الأهلي «84» من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة شباب الأهلي بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو «الفار».

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