بطل كأس الملك يهدد ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنشوة التتويج للمرة الأولى بكأس خادم الحرمين الشريفين، يستضيف الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية ، نظيره ضمك اليوم في إطار مواجهات الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير من قبل الفيحاويين احتفاء ببطل كأس الملك.

وخطف الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين من أمام الهلال في النهائي الذي لعب الخميس الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويحتل الفيحاء المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما يملك ضمك صاحب المركز الخامس 42 نقطة.

ولا يعني فوز الفيحاء على الهلال في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح 3 / 1، سهولة فوزه اليوم على ضمك، ففي الدوري تحديدا حقق مفاجأة مدوية بفوزه على الهلال في الجولة قبل الماضية 1 / 0، لكنه عاد ليخسر في الجولة الماضية أمام أول الهابطين فريق الحزم وبنتيجة كبيرة 1 / 3، وهو ما يعني عدم ثبات مستوى الفريق وتذبذبه من مباراة لأخرى.

من جانبه لا يزال ضمك يتمسك بأمل المنافسة على مركز متقدم رغم أن الفارق بينه وبين الشباب الرابع 8 نقاط، ومع ذلك يبحث عن الفوز لرفع رصيده إلى 45 نقطة على أمل تعثر الشباب في الجولات المقبلة.

ومن المفارقات أن المباراة تجمع بين صاحب آخر فوز على الهلال (الفيحاء في الدوري وكأس الملك) وبين ضمك الذي خسر مواجهته الأخيرة في الدوري أمام الهلال 2 / 4، عندما التقيا بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها في إطار الجولة الـ26.