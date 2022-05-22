تتويج تايكوندو الهلال ببطولة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الهلال للتايكوندو كأس بطولة المملكة للأوزان الأولمبية للدرجة الأولى برصيد 276 نقطة وذهبيتي رياض حمدي وسامي الخيبري، والتي اختتمت أمس بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف. وحل فريق الشباب ثانيا بـرصيد 257 نقطة وذهبيتي هشام بن دوخي وعلي المبروك، فيما جاء الفرع ثالثا. ونال لاعب الهلال رياض حمدي جائزة أفضل لاعب. ونال لاعب الهلال رياض حمدي جائزة أفضل لاعب. كما حقق الهلال المركز الأول ببطولة المملكة التأهيلية للناشئين برصيد 318 نقطة وذهبيتي نواف حسين ومحمد اليماني، وجاء أبها وصيفا برصيد 286 نقطة وذهبيتي خالد الشهراني ويوسف الدباغ، وحل الفرع ثالثا برصيد 217 نقطة وذهبية مشاري با مسعود.

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