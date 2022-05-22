الاتحاد يحقق كأس الماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الاتحاد بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة الماء للفئة العمومي، والتي أقيمت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة. وجاء الأهلي ثانيا، والقادسية ثالثا، والوحدة في المركز الرابع، فيما حل نادي وج بالمركز الخامس. وحصل لاعب الاتحاد عادل المالكي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال زميله بالفريق ياسر برناوي جائزة أفضل حارس. وحصل لاعب الاتحاد عادل المالكي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال زميله بالفريق ياسر برناوي جائزة أفضل حارس.

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