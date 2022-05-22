رواد مكة بطلا للهواة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة عبدالعزيز باعشن، ورئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي، فريق الرواد من مكة المكرمة بكأس بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا أحمد عيد، ونائب رئيس الرابطة مرعي العواجي، والأمين العام جميل فلاتة. وفاز فريق الرواد على فريق الرسوخ من جدة 2/ 1 في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل البلوي على ملعب نادي الوحدة. وحصل لاعب الرواد بلال تغاليف على جائزة أفضل لاعب ومبلغ 5 آلاف ريال، وعبدالله عريبي من فريق الرسوخ على جائزة الهداف ومبلغ 5 آلاف ريال، فيما نال حارس الرسوخ نايف البديدي جائزة أفضل حارس، ومبلغ 5 آلاف ريال. وحصل لاعب الرواد بلال تغاليف على جائزة أفضل لاعب ومبلغ 5 آلاف ريال، وعبدالله عريبي من فريق الرسوخ على جائزة الهداف ومبلغ 5 آلاف ريال، فيما نال حارس الرسوخ نايف البديدي جائزة أفضل حارس، ومبلغ 5 آلاف ريال.

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