في مباراة ماراثونية.. مانشستر سيتي يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022.. والجماهير تقتحم الملعب

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، وذلك بعدما قلب تأخره بهدفين إلى ثلاثة أهداف على حساب أستون فيلا، وذلك في الجولة الأخيرة من البطولة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد".

وتقدم فريق أستون فيلا عن طريق لاعبه كاش في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعد كرة عرضية من فيليب كوتينيو من جهة اليسار، وضعها برأسه في مرمى إديرسون مورايس.

وأضاف فيليب كوتينو الهدف الثاني في الدقيقة 69، من تصويبة قوية من من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى مانشستر سيتي.

وتمكن إلكاي جوندوجان من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 76، قبل أن يتعادل زميله للمان سيتي في الدقيقة 78.

وعاد جوندوجان ليحرز الهدف الثالث والقاتل للمان سيتي في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السماوي على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويعلن رسمياً تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من فوز ليفربول في المباراة الأخرى أمام وولفرهامبتون بنتيجة (3-1)، إلا أن فوز السيتي منحه اللقب مباشرة.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، اقتحمت جماهير مانشستر سيتي، ملعب "الاتحاد" للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي، وسط دموع من بيب جوارديولا، مدرب السيتي، والذي ركض مغادرا أرض الملعب إلى غرف خلع الملابس.

وبهذه النتيجة حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة جمعها من الفوز في 29 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 99 هدفاً وتلقي 26.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم. ومانشستر يونايتد هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، مقابل 19 لقبا لليفربول، و13 لآرسنال، و9 ألقاب لإيفرتون، و8 ألقاب لمانشستر سيتي.