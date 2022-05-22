صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع «سون».. وليفربول ينهي موسمه بفوز على وولفرهامبتون

الشارقة - اميمة ياسر - توج النجم الدولي المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز ليفربول 3 / 1 على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5 / صفر على مضيفه نورويتش سيتي.

كان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى موسم 2017 / 2018 بعدما سجل 32 هدفا في البطولة آنذاك، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 20 فريقا.

كما فاز صلاح بالجائزة للمرة الثانية في الموسم التالي، حينما تقاسمها مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني بيير ايميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال السابق برصيد 22 هدفا لكل منهم.

وأصبح صلاح، ثالث لاعب يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علما بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

ومازال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.

نجح فريق ليفربول من تحقيق فوز معنوي على ضيفه وولفرهامبتون (3-1)، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد.

لم يكن الفوز كافيا للتتويج بلقب البريميرليج، في ظل تحقيق مانشستر سيتي (البطل) ريمونتادا مثيرة (3-2) على حساب أستون فيلا، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

افتتح بيدرو نيتو التسجيل لوولفرهامبتون (3)، قبل أن يعادل ساديو ماني النتيحة لليفربول (24)، ثم سجل المصري محمد صلاح هدف التقدم (84)، قبل أن يؤمن أندي روبرتسون الفوز في الدقيقة (89).

ورفع ليفربول رصيده إلى 92 نقطة، متخلفا بفارق نقطة وراء البطل مانشستر سيتي، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون 51 نقطة في المركز الثامن.