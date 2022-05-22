شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه العبور وديا غدا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، إجراءات الاتفاق على تنظيم مباراة ودية غدًا أمام فريق العبور أحد أندية المظاليم، وذلك بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل.

وكان الدراويش قد تعادل مع البنك الأهلى التى أقيمت مساء اليوم، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما بالجولة العشرين من مسابقة الدورى المحلي.

ويتطلع جهاز الدراويش لتنظيم مباراة ودية عقب كل مواجهة رسمية من أجل تجهيز جميع لاعبيه والحفاظ على حساسية المشاركة لديهم مع تجريب عدداً من الخطط الفنية والتكتيكية مع اشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مختلفة بجانب تجهيز العائدين من الإصابة تحسبا للاستعانة بجهود أى منهم خلال المواجهات المقبلة.

ويبدأ الإسماعيلى استعداداته لمواجهة الزمالك يوم 28 مايو الجارى بالقاهرة، بحضور جماهيرى فى قمة الجولة الحادية والعشرين بالمسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى قد نجح بشكل تدريجى فى استعادة بريقه منذ تولى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حمزة الجمل الإدارة الفنية للفريق، حيث حصد انتصارين وتعادل فى اللقاء الثالث.