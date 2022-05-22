شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طلائع الجيش وديا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة ودية الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرا أمام فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

من ناحية أخرى تتجه النية لدى إدارة الزمالك للموافقة علي احتراف التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، في الدوري السعودي، عقب تردد أنباء عن دخول أكثر من ناد في الدورى السعودي في مفاوضات شفوية مع اللاعب، تمهيدا لتقديم عرض رسمي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن وجود موافقة مبدئية على احتراف بن شرقي في حالة وصول عرض رسمي قوي يليق باسم اللاعب والنادي، وذلك في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة خارج مصر.

وفي سياق مختلف قرر مسئولو الزمالك تقديم عرض أخير لأشرف بن شرقي، لاعب الوسط المغربي المحترف في صفوف الزمالك، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء عن توقيعه للأهلي وكذلك تقديم اللاعب إنذارا لإدارة النادي بانتهاء تعاقده مع الزمالك يوم 30 يونيو المقبل.

وكان مسئولو الزمالك قد أغلقوا ملف تجديد تعاقد اللاعب منذ فترة عقب رفضه الحضور لعقد جلسة مع رئيس النادي لإبداء حسن نيته بالبقاء في صفوف الزمالك، إلا أن إدارة النادي استقرت مؤخرا على تقديم عرض أخير يتناسب مع إمكانيات النادي وما قدمه اللاعب طوال فترة تواجده في الزمالك، ويتبقي فقط الرد عليه بالموافقة أو الرفض لغلق الملف نهائيا.