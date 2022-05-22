شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأهلي تكرم المدير الفني والثنائي المحترف لـ«رجال يد» قبل سفرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة النادى الأهلى بتكريم الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال»، والثنائي المحترف رافييل كابوتيه وأكاسيو ماركيز، بعد مساهمتهم مع الفريق، خلال المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية بالنيجر، وذلك قبل سفر كل منهم إلى بلده لقضاء فترة الإجازة، وتأكد غيابهم عن حفل تكريم فرق اليد والسلة والطائرة الذي يقام خلال الفترة المقبلة.

وحرصت إدارة النادى الاهلى على تكريم المدير الفني وثنائي الفريق لما قدموه من جهد وعطاء توج في النهاية بفوز الفريق بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في المملكة العربية السعودية، وأهدى كل منهم درع وعلم النادي.

وكانت إدارة النادي قد قررت تكريم فرق النشاط الرياضي التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية للاحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وفي المقدمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» الذي شارك في خمس بطولات وفاز بها جميعًا، مسجلاً رقمًا قياسيًّا يحسب للجهاز الفني واللاعبين، والفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» الفائز ببطولة إفريقيا الأخيرة والتي جرت فعالياتها في تونس على مدار الأسبوعين الماضيين، والفريق الأول لكرة اليد «رجال» الذي فاز ببطولة السوبر الإفريقي، وتأهل للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.