شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على بطل غينيا ويصعد لنصف نهائي البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره سلاك الغيني فى ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام برواندا بنتيجة 66/49 ليصعد لنصف نهائي البطولة.

وشهدت المباراة تقدم الزمالك فى كل الفترات، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 21/32.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المنستيرى التوسنى يوم 25 ماسو الحالى فى نصف نهائي البطولة، حيث تغلب المنستيرى على كيب تاون الجنوب أفريقى بربع النهائي أيضا.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، عمر هشام، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، و حازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى أيك ديوجو الذى تعرض للإصابة في الركبة.