شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تاكيس جونياس وعماد النحاس، المديران الفنيان لـ بيراميدز والاتحاد السكندرى، تشكيل المباراة التي ستجمعهما باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى:

أحمد يحيى - السيد سالم - محمد مجدي - صبري رحيل - كريستوفر موبولولو - خالد الغندور - إبراهيم حسن - مورو سليفو - مروان عطية - كريم يحيى - سعيدو سيمبورى

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - أحمد فتحي - حسين السيد - محمود صابر - محمد صادق - نبيل دونجا - هشام محمد - فخري لاكاي

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة للنقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.