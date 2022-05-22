الامارات | الدوري الإيطالي.. ميلان يحرز لقبه الأوّل منذ 11 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي.. ميلان يحرز لقبه الأوّل منذ 11 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد نادي ميلان إلى حقبة الألقاب مع ظفره بالدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2011، بفوزه اليوم الأحد على ساسوولو 3-صفر ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من سيري "أ".

وسجل ثلاثية ميلان الفرنسي أوليفييه جيرو (17 و32) والعاجي فرانك كيسييه (36)، ليمنح ميلان النقاط الثلاث التي أنهى بها الموسم في الصدارة مع 86 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه حتى الأنفاس الأخيرة إنتر، الذي فاز بالنتيجة نفسها على ضيفه سمبدوريا.

وحقق ميلان سلسلة من الانتصارات اللافتة في الامتار الاخيرة وتحديدا خارج ملعبه ضد فيورنتينا ولاتسيو وفيرونا قبل ان يتفوق على اتالانتا 2-صفر على ارضه في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة ليحتفل مع أنصاره كما لو أنه أحرز اللقب.

وهذا اللقب هو الأول لميلان منذ العام 2011 في الدوري المحلي والتاسع عشر في تاريخه، ساهمت به توليفة ناجحة بين عنصر الشباب والحرس القديم، هندسها مدربه ستيفانو بيولي.

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