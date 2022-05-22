الامارات | فرحة مجنونة لغوارديولا وفريق مانشستر سيتي بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة مجنونة لغوارديولا وفريق مانشستر سيتي بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت حالة من الفرحة الكبيرة على لاعبي فريق مانشستر سيتي والمدير الفني غوارديولا بعد التتويج بلقب بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز 3 / 2 ، اليوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ليفربول على وولفرهامبتون 3 / 1.

وعقب صافرة نهاية المباراة دخل المدير الفني غوارديولا في نوبة من البكاء الشديد، وهو ما يؤكد الضغوطات الكبيرة التي كان يتعرض اليها خصوصا عقب الهزيمة من ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما احتفل جميع افراد الفريق بطريقة خاصة في غرفة الملابس.

وتقدم أستون فيلا بهدفين نظيفين سجلهما ماتي كاش وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 37 و69، قبل أن يقلب مانشستر سيتي تأخره بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق إلكاي جويندوجان (هدفين) في الدقيقتين 76 و81 ورودريجو هيرنانديز في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ليفربول، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 45 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا هو اللقب الثامن لفريق مانشستر سيتي في تاريخه والرابع له في آخر خمسة مواسم.

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