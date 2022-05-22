شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع بن شرقي للأهلي.. وموقف الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة حصول النادي الأهلي على توقيع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: قصة بن شرقي باختصار، نعم الأهلي بيفكر فيه، بس بيجس نبض، يعني بيشوف ناس مقربين منه يسألوه مش عاوز تلعب للأهلي الموسم المقبل، قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

وأضاف شوبير: الأهلي عنده سقف في الرواتب الموسم المقبل، ومسئوليه ينتظرون ماذا يحدث في الفترة المقبلة، ولكن هناك كلام قوي بالفعل عن التعاقد مع اللاعب، من أجل ضمه في الموسم المقبل، خاصة وأنه من اللاعبين المميزين في البطولة.



وأوضح نجم الأهلي السابق: في نفس التوقيت هل الزمالك يفاوض اللاعب؟ طبعا بغض النظر أن مستواه ليس جيد في الفترة الأخيرة، ولكنه لاعب هايل، والفريق بحاجه له للموسم المقبل، خاصة وأن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق متمسك باستمراره.

وأكمل: لكن هل بن شرقي وقع للنادي الأهلي؟ لا وألف لا، فيه مفاوضات نعم ولكن إلى الأن لم يوقع، ووارد جدا في الفترة المقبلة يكون لاعبا في الأهلي النسبة حاليا 50%، وهناك مشاورات حاليا مع لجنة الكرة.

وشدد أحمد شوبير في نهاية حديثه: الأهلي سوف ينظر في لسقف التعاقدات في البداية، وبعدها اللاعبين الأجانب في الفريق، وموقفهم من الاستمرار الموسم المقبل، غير اللاعبين المصريين اللي في مركزه مثل أحمد عبدالقادر مقدرش أخسرهم.