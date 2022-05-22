شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة وراء استبعاد طارق حامد من مواجهة أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة مباراة اسوان المقرر لها غدا فى نصف نهائى كأس مصر للموسسم الماضى، بسبب شعوره بآلام الركبة مؤخرا وتسببت في سفره لألمانيا لإجراء بعض الفحوصات.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن طارق حامد عاد إلى القاهرة أمس الأول وخاض تدريبات أمس فقط، وهو ما يجعله غير جاهز بدنياً لمواجهة أسوان، كما أنه لا يزال يعاني من بعض الآلام البسيطة فى الركبة، وهو ما جعل البرتغالي فيريرا يفضل إراحته خوفا من تفاقم الإصابة.

وأعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الأبيض للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.