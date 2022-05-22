شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك الأهلى: هدف الإسماعيلى الثانى من "خطأ واضح".. والنقطة مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلى، أن فريقه حقق نقطة مقبولة أمام الإسماعيلى في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وأضاف جلال، خلال تصريحات صحفية، "نقطة مقبولة أمام الإسماعيلي فى استاد الإسماعيلية ووسط جماهيره التى شجعت فريقها بقوة طوال ال،90 دقيقة، ولم نكن اليوم في مستوانا الحقيقى خاصة فى شوط المباراة الثانى، رغم مطالبتي للاعبين بين شوطي المباراة بضرورة التحضير الأمامي السريع من أجل الضغط علي مدافعي الإسماعيلي".

وتابع جلال، "سعيد بعودة محمود قاعود وهدف التعادل جاء فى توقيت مناسب للغاية، هدف الإسماعيلي الثاني من خطأ واضح، وقدموا مباراة كبيرة وواضح المجهود الكبير للجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل ولا مجال للراحة لدينا مباراة المصري المؤجلة الخميس المقبل باستاد برج العرب سنبدأ في الإعداد لها غداً".

وسجل محمد الشامى هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة 13 بعد خطأ كبير من محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى، الذى تباطأ فى إخراج الكرة ليضغط أحمد مدبولى عليه وينجح في قطع الكرة لتذهب لمحمد الشامى الذى وضعها في الشباك الخالية.

وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلى فى الدقيقة 48 بعدما استغل كريم بامبو عرضية متقنة من أسامة إبراهيم ليضعها برأسه في شباك محمد فوزى، قبل أن يخطف وجيه عبد العظيم هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 86، وتعادل محمود قاعود للبنك في الدقيقة 89.

ورفع الإسماعيلى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر فى ترتيب جول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، في المقابل رفع البنك الأهلى رصيده على النقطة 26 في المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات.