شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد طارق حامد وشيكابالا من مواجهة الزمالك وأسوان فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.