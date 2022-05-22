شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد ثلاثي خط الوسط فى نهائي أفريقيا وغموض موقف "كامبوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للأهلي جهود ثلاثي الوسط "عمرو السولية وحمدي فتحي وأليود يانج" فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم.

وغاب السولية عن مباراتي وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباراتي البنك الأهلي وإنبي، بينما غاب ديانج وحمدي فتحي عن مباراتي البنك الأهلي وإنبي بسبب الإصابة.

واشتكى السولية من شد في العضلة الخلفية بينما عانى ديانج من كدمة في الركبة، واشتكى حمدي فتحي من التهابات في الحوض، قبل أن يتعافى الثلاثي وصبحوا جاهزين للمشاركة في نهائي إفريقيا.

فيما لا يزال موقف محمد عبد المنعم "كامبوس" غامضا من اللحاق بنهائي إفريقيا في ظل شكواه من شد في العضلة الضامة وعدم تحديد موقفه من اللحاق بالنهائي الإفريقي أو يستمر غيابه بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد إنبي.

ويترقب الأهلي صدور قرار رسمي من رابطة الأندية بتأجيل مباراته ضد ايسترن كومباني والمقرر قامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري، في ظل رغبة الأهلي في الحصول على راحة كافية قبل السفر إلى المغرب وخوض النهائي الإفريقي.