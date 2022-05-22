شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الفوز خارج أرضه فى أفريقيا هذا الموسم قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة، باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، فى إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وسجل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رقما قياسيا جديدا فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، بعدما عزز رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

رقم سلبى

ويعانى النادى الأهلى هذا الموسم تحت قيادة موسيمانى من أزمة كبرى فى المباريات التي يخوضها خارج ملعبه، ولم يحقق المارد الأحمر أى انتصار فى البطولة هذا الموسم خارج القاهرة، بعدما لعب 4 مباريات خارج ملعبه، تعادل فى 3 مباريات وخسر واحدة كانت أمام صن داونز.

ونستعرض نتائج الأهلى في دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم خارج البلاد قبل مواجهة الوداد المغربى..

يونيون سبورتيف بطل النيجر 1-1 الأهلى

الهلال السودانى 0-0 الأهلى

صن داونز 0- 1 الأهلى

الرجاء المغربى 1-1 الأهلى

وفاق سطيف 2 /2 الأهلى

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022، وتوج باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.