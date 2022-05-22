شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين المصرى وفيوتشر.. والفار يلغى هدفا لـ"جريندو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر ضد المصري بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأهدر محمد عنتر لاعب المصري أخطر فرص المباراة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة بعدما انفرد بالمرمى وتوغل داخل منطقة الزاء وسددها قوية بباطن القدم ولكنها خرجت بعيدا عن الثلاث خشبات، قبل أن يهدر أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر فرصة هدف محقق بعدها بدقيقة وسدد الكرة بيسراه سهل في يد حارس المصري.

وأحرز محمد جريندو هدف التقدم للمصري في الدقيقة 37 مستغلا كرة ثابتة من زميله الياس الجلاصي داخل منطقة جزاء فيوتشر ولعبها رأسية في مرمى محمود جنش ، قبل أن يتدخل الفار ويلغي الهدف بداعي وجود تسلل على جريندو الذي كان متقدما بفارق بسيط عن دفاع فيوتشر.

واستمرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول بدون تعديل حتى أطلق طارق سامي حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الأول بين الفريقين.