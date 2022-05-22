شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه للموافقة على احتراف سيف الجزيري بالدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى إدارة الزمالك للموافقة على احتراف التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، فى الدوري السعودي عقب تردد أنباء عن دخول أكثر من نادٍ فى الدورى السعودي فى مفاوضات شفهية مع اللاعب تمهيداً لتقديم عرض رسمي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن وجود موافقة مبدئية على احتراف بن شرقي فى حال وصول عرض رسمي قوى يليق باسم اللاعب والنادى، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة احتراف جديدة خارج مصر.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو الزمالك تقديم عرض أخير لأشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربي المحترف فى صفوف الزمالك، والذى ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء عن توقيعه للأهلي وكذلك تقديم اللاعب إنذار لإدارة النادى بانتهاء تعاقده مع الزمالك يوم 30 يونيو المقبل.

وكان مسئولو الزمالك قد اغلقوا ملف تجديد تعاقد اللاعب منذ فترة عقب رفضه الحضور لعقد جلسة مع رئيس النادي لابداء حسن نيته بالبقاء في صفوف الزمالك، الا ان إدارة النادي استقرت مؤخرا علي تقديم عرض أخير يتناسب مع إمكانيات النادي وما قدمه اللاعب طوال فترة تواجده في الزمالك، ويتبقي فقط الرد عليه بالموافقة او الرفض لغلق الملف نهائيا.

وكان المغربي أشرف بن شرقى قد أخطر إدارة القلعة البيضاء بأن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذي سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم في مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.

واتبع بن شرقى الإجراءات المتعارف عليها وقام بإخطار إدارة ناديه بموعد انتهاء تعاقده قبل حلوله بفترة كافية، حتى يتمكن النادى الأبيض من توفير البديل أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفارس الأبيض يعاني من نقص عددي منذ انطلاق الموسم بسبب عدم التمكن من إبرام أي صفقات جديدة في ظل إيقاف القيد لفترتين الذي تعرض له النادى الأبيض.