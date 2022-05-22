شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلى مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلة فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد الشامى هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة 13 بعد خطأ كبير من محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى، الذى تباطأ فى إخراج الكرة ليضغط أحمد مدبولى عليه وينجح في قطع الكرة لتذهب لمحمد الشامى الذى وضعها في الشباك الخالية.

وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلى فى الدقيقة 48 بعدما استغل كريم بامبو عرضية متقنة من أسامة إبراهيم ليضعها برأسه في شباك محمد فوزى، قبل أن يخطف وجيه عبد العظيم هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 86، وتعادل محمود قاعود للبنك في الدقيقة 89.

ورفع الإسماعيلى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر فى ترتيب جول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، في المقابل رفع البنك الأهلى رصيده على النقطة 26 في المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات.