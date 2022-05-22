شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو الأهلي يؤدون مرحلة التأهيل الأخيرة استعدادا لنهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم، الأحد، مشاركة اللاعبين المصابين عمرو السولية وأليود يانج وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، والذين أدوا المرحلة الختامية من برنامج التأهيل قبل تجهيزهم للمشاركة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري بمدينة الدار البيضاء المغربية ضد الوداد المغربي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو لمشاركة اللاعبين المصابين في مران الأهلي، اليوم الأحد، بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب الفوز على إنبي أمس السبت بهدفين مقابل هدف.

من جهته أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بعودة فريقه لسكة الانتصارات عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 للدوري، بعد غياب عن الانتصارات لأربعة مباريات متتالية.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي، "ليس لدي فريق ثاني او فريق احتياطي لخوض مباراة ايسترن كومباني حال عدم تأجيلها، والأمور على ملعب المقاولون صعبة للغاية بسبب حالة ارضية الملعب".

وأضاف، "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة واخبرتهم بضرورة تقديم مباراة جيدة رغم سوء أرضية الملعب، ادينا مباراة جيدة اليوم وقمنا بكل ما يلزم للفوز، أحكمنا السيطرة على جون أيبوكا مهاجم انبي ولاعبي الدفاع ربيعة وهاني ادوا مياراة كبيرة".

وتابع موسيمانى، "لا تفقدوا الثقة في هذا الفريق.. دائما ما يظهر معدنه الحقيقي واثبت هذا للجميع في كاس العالم للاندية، سأقول لكم شيء واحد.. سنفوز بالدوري هذا العام.. لن يكون الامر سهلا ولكن سنفوز في النهاية، وندعو ان يعود المصابين امام الوداد ولكن اثق في كل اللاعبين الذين سيمثلون الاهلي في المغرب.