شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد السابق: الأهلي فرصته أفضل للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميجيل جاموندي، المدير الفني الأسبق لفريق الوداد المغربي، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون بين أفضل فريقين فى القارة السمراء خلال الفترة الحالية. وقال جاموندي في تصريحات تليفزيونية، "أعتقد أن الأهلي لديه فرصة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي على حساب الوداد المغربي".

وأضاف، "موسيماني يحب الصبر فى المباريات والدفاع بشكل جيد طوال اللقاء، وأنا أحب طريقة لعبه مع النادي الأهلي".

على الصعيد المحلي، نجح الأهلى في تحقيق فوز غالٍ وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76 ، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة ومازال في المركز الثالث بالدورى ، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى .