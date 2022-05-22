شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم العرض الأخير لـ أشرف بن شرقي خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الزمالك تقديم عرض أخير لأشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء عن توقيعه للأهلي، وكذلك تقديم اللاعب إخطاراً لإدارة النادى بانتهاء تعاقده مع الزمالك يوم 30 يونيو المقبل.

وكان مسئولو الزمالك قد أغلقوا ملف تجديد تعاقد اللاعب منذ فترة عقب رفضه الحضور لعقد جلسة مع رئيس النادي لإبداء حسن نيته بالبقاء فى صفوف الزمالك، إلا أن إدارة النادي استقرت مؤخرا على تقديم عرض أخير يتناسب مع إمكانيات النادى وما قدمه اللاعب طوال فترة وجوده بالزمالك، ويتبقي فقط الرد عليه بالموافقة أو الرفض لغلق الملف نهائيا.

وكان المغربي أشرف بن شرقى قد أخطر إدارة القلعة البيضاء بأن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذى سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذى رحل فى نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم فى مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.

واتبع بن شرقى الإجراءات المتعارف عليها وقام بإخطار إدارة ناديه بموعد انتهاء تعاقده قبل حلوله بفترة كافية، حتى يتمكن النادى الأبيض من توفير البديل أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفارس الأبيض يعاني من نقص عددي منذ انطلاق الموسم بسبب عدم التمكن من إبرام أي صفقات جديدة في ظل إيقاف القيد لفترتين الذي تعرض له النادى الأبيض.

في سياق متصل، وضع مسئولو النادى الأهلي الرتوش الأخيرة في الاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، كان آخرها من أيام قليلة، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، إلا أن اللاعب طلب تأجيل التوقيع لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمي مع القلعة البيضاء في 30 من الشهر المقل.

ورغم توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقى، إلا أن مصدرا مقربا من اللاعب أكد أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.