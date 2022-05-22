شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفي بظهور السولية وديانج وفتحى وياسر فى التتش قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الصفحة الرسمية للأهلي، على فيس بوك، بمشاركة اللاعبين المصابين فى مران الأهلي اليوم، الأحد بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب الفوز على إنبي أمس، السبت، بهدفين مقابل هدف.

وشهد مران الأهلي اليوم، الأحد، مشاركة اللاعبين المصابين عمرو السولية وأليود يانج وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، والذين أدوا المرحلة الختامية من برنامج التأهيل قبل تجهيزهم للمشاركة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجارى بمدينة الدار البيضاء المغربية ضد الوداد المغربي.

من جهته أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بعودة فريقه لسكة الانتصارات عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 للدوري، بعد غياب عن الانتصارات لأربعة مباريات متتالية.

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي، "ليس لدي فريق ثاني او فريق احتياطي لخوض مباراة ايسترن كومباني حال عدم تأجيلها، والأمور على ملعب المقاولون صعبة للغاية بسبب حالة ارضية الملعب".

وأضاف، "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة واخبرتهم بضرورة تقديم مباراة جيدة رغم سوء أرضية الملعب، ادينا مباراة جيدة اليوم وقمنا بكل ما يلزم للفوز، أحكمنا السيطرة على جون أيبوكا مهاجم انبي ولاعبي الدفاع ربيعة وهاني ادوا مياراة كبيرة".

وتابع بيتسو، "لا تفقدوا الثقة في هذا الفريق.. دائما ما يظهر معدنه الحقيقي واثبت هذا للجميع في كاس العالم للاندية، سأقول لكم شيء واحد.. سنفوز بالدوري هذا العام.. لن يكون الامر سهلا ولكن سنفوز في النهاية، وندعو ان يعود المصابين امام الوداد ولكن اثق في كل اللاعبين الذين سيمثلون الاهلي في المغرب

اكرم



السولية



بانون



حمدي فتحي



ديانج