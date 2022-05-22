شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقلب الطاولة على المقاصة ويحقق الفوز برباعية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى تحقيق فوز كبير على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل كريم صلاح حلاوة هدف التقدم لمصر المقاصة فى الدقيقة 15، ونجح سيراميكا فى إدراك التعادل عن طريق أحمد محسن فى الدقيقة 38، وتقدم عبد الله محمود لسيراميكا فى الدقيقة 67 بعدما استغل خطأ من مدافع المقاصة الذى فشل فى إخراج الكرة من على خط المرمى لتصطدم بالقائم وتأتى للمدافع عبد الله محمود الذى أسكنها فى شباك المقاصة، وعزز محمد إبراهيم تقدم سيراميكا بالهدف الثالث من ركلة جزاء، وأضاف أحمد محسن الهدف الثانى له والرابع لسيراميكا في الدقيقة 96.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 20 مباراة حقق 5 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فى المقابل، بقى مصر المقاصة عند النقطة 13 في المركز السابع عشر وقبل الأخير، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.

بدأ سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: عبد الله محمود، مصعب البطاط، أحمد محسن، خالد صبحى

الوسط: محمد إبراهيم، بلال السعيدانى، كوامى بونسو، مصطفى سعد

الهجوم: شادى حسين، باسم مرسى

فيما بدأ مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدى

الدفاع: هشام حافظ، أحمد صبيحة، عبد الرحمن زين، على فتحى

الوسط: إيريك سيرجى، محمد محسن، على المصرى، كريم حلاوة

الهجوم: محمد عادل، رشيد أحمد