شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية للاعبى بيراميدز لاعتلاء صدارة الدورى من بوابة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جلسة تحفيزية للاعبى فريقه من أجل حثهم على تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى، واعتلاء صدارة الدورى.

وطلب تاكيس جونياس من اللاعبين تحقيق الفوز والعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث، والتى ستجعل بيراميدز على رأس جدول ترتيب الدورى الممتاز، مستغلاً عدم خوض الزمالك مواجهته بالدورى، فى ظل مواجهة أسوان غدًا، الاثنين، أمام أسوان فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة للنقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

ويصب تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وبيراميدز لصالح الفريق السماوي، قبل المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

والتقى الفريقان من قبل فى 7 مواجهات، حقق بيراميدز الفوز فى خمس منها وخسر مباراة وحيدة وتعادل فى مباراة أخرى. وعلى الصعيد التهديفي سجل بيراميدز 14 هدفا مقابل 5 أهداف للاتحاد السكندرى.