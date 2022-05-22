شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وفتحي ووحيد يخضعون للتحقيق فى اتحاد الكرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثلاثي "حمدى فتحي وحسين الشحات ومحمود وحيد" لجلسة تحقيق اليوم بمقر اتحاد الكرة أمام محمد الماشطة، المستشار القانونى للاتحاد، فى الشكوى المقدمة ضد الثلاثي من تامر النحاس وكيل اللاعبين للحصول على مستحقاته نظير انتقالهم للأهلى.

وقرر المستشار القانونى لاتحاد الكرة تأجيل جلسة حمدي فتحي لموعد لاحق بسبب ارتباط اللاعب بالمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا يوم 30 مايو ثم معسكر المنتخب الوطني لمباراتي غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا، بينما تم نظر شكوى الشحات ووحيد نظرا لأنه سبق تأجيلها منذ عدة أسابيع قبل هذا الموعد.

من ناحية أخرى، أكد مجدى الشيخ، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات حدد 15 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى القسم الثانى الجديد موسم 2022 - 2023.

وقال الشيخ، إنه لأول مرة يتم تحديد موعد انطلاق دورى القسم الثانى قبلها بـ4 أشهر تقريبا، حتى تستطيع الأندية التجهيز والاستعداد للموسم المقبل، وهو ما أمر يحسب لمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام، التهنئة لأندية حرس الحدود والداخلية وأسوان بالصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل 2022 _ 2023.

واستطاع فريق الداخلية أن يتأهل للدوري الممتاز من مجموعة القاهرة، فيما صعد أسوان ممثلًا عن أندية الصعيد، قبل أن يلحق بهما حرس الحدود عن مجموعة بحري.