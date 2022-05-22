شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخطف تعادلا مثيرا مع الإسماعيلى 2/ 2 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نادى البنك الأهلى تعادلا مثيرا مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد الشامى هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة 13 بعد خطأ كبير من محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى، الذى تباطأ فى إخراج الكرة ليضغط أحمد مدبولى عليه وينجح في قطع الكرة لتذهب لمحمد الشامى الذى وضعها في الشباك الخالية.

وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلى فى الدقيقة 48 بعدما استغل كريم بامبو عرضية متقنة من أسامة إبراهيم ليضعها برأسه في شباك محمد فوزى، قبل أن يخطف وجيه عبد العظيم هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 86، وتعادل محمود قاعود للبنك في الدقيقة 89.

وتعرض عصام صبحى للطرد في الدقيقة 61 بعد عرقلته لكريم بامبو مهاجم البنك الأهلى الذى كان منفردا بمحمد فوزى، ليشهر محمد معروف الكارت الأحمر في وجه اللاعب، ليكمل الإسماعيلى آخر 30 دقيقة بعشرة لاعبين.

ورفع الإسماعيلى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر فى ترتيب جول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مواجهات، في المقابل رفع البنك الأهلى رصيده على النقطة 26 في المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى من 19 مباراة، حيث فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات.

بدأ البنك الأهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلى

الدفاع: محمد دبش - أمير مدحت - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم

الوسط: أحمد سعيد - معروف يوسف - محمد هلال - كريم بامبو

الهجوم: أسامة فيصل

فيما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: عصام صبحى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو الحلوانى

الوسط: عماد حمدى، محمد عادل، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى