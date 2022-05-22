مانشستر يونايتد يتأهل للدوري الأوروبي رغم الخسارة.. وهبوط بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

ضمن فريق مانشستر يونايتد الصعود لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم القادم على الرغم من خسارته من فريق كريستال بالاس بنتيجة (1-0) في ختام منافسات بريميرليج.

واستفاد فريق مانشستر يونايتد من خسارة وست هام على يد برايتون بنتيجة (3-1)، ليصعد فريق "الشياطين الحمر" لمسابقة الدوري الأوروبي رفقة آرسنال والذي اكتسح إيفرتون بنتيجة (5-1).

وكان الرباعي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير ضمنوا الصعود لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أما الثنائي آرسنال ومانشستر يونايتد سيشاركان في مسابقة الدوري الأوروبي، وضمن وست هام الصعود لدوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى مستوى الهبوط أكمل بيرنلي قائمة الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، ليلحق بفريقي نورويتش سيتي وواتفورد، اللذين تأكد هبوطهما في وقت سابق.

وخسر فريق بيرنلي على ملعبه بنتيجة 1 / 2 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.