الخليج 365 يكشف سيناريوهات استعداد الأهلي لمواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة الطوارئ القصوى استعداداً لموقعة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام بمركب محمد الخامس.

وتحت شعار "لا صوت يعلو فوق النهائي الأفريقي"، طالب الجهاز الفني للفريق الأحمر بغلق كافة الملفات لحين نهاية موقعة الوداد وفرض حظر إعلامي على الفريق ومنع التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن بيتسو موسيماني المدير الفني منح لاعبيه الأساسيين راحة سلبية لمدة 48 ساعة فيما خاضت مجموعة المصابين تدريبات خاصة اليوم بملعب التتش.

وشهد مران اليوم استمرار عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم أداء برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات التي يعانوا منها.

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفني لا يزال يفاضل بين سيناريوهين للسفر الي المغرب وخوض مواجهة الوداد البيضاوي.

وأوضح أن الجهاز الإداري أنهى كافة الأمور الخاصة بالسفر ويتبقى فقط تحديد الموعد فيما يتواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع أعضاء السفارة المصرية هناك للترتيب للرحلة بجانب إتصالات أخرى لعبدالحفيظ لحجز ملعب التدريب.

وشدد أن السيناريو الأول هو سفر الأهلي مبكراً يوم الخميس على متن طائرة خاصة للدخول في معسكر مغلق والتعود على الأجواء، بينما هناك إتجاه هو الأقرب حتى الآن يتضمن دخول الفريق معسكر مغلق مبكر بالقاهرة على أن يخوض مرانه الأخير يوم السبت ثم يغادر علي متن طائرة خاصة للمغرب ويتدرب مره وحيده علي ملعب مركب محمد الخامس يوم الأحد قبل المباراة بـــ24 ساعة.