توتنهام يضرب نوريتش بخماسية ليتأهل للأبطال.. وأرسنال إلى الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق توتنهام وأرسنال فوزين كبيرين في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز سبيرز على حساب نوريتش صاحب المركز الأخير بخماسية نظيفة، فيما اكتسح أرسنال ضيفه إيفرتون بخماسية مقابل هدف وحيد.

وشهدت مباراة أرسنال مشاركة النجم المصري محمد النني من بداية المباراة.

ونجح سون في تسجيل هدفين من خماسية توتنهام، ليصل لـ23 هدفا في صراع صدارة الهدافين مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتأهل توتنهام إلى دوري الأبطال بعد ضمان احتلاله المركز الرابع برصيد 71 نقطة، يليه أرسنال في المركز الخامس برصيد 69 هدف.

التشكيل:

تشكيل أرسنال: رامسديل، وسيدريك، وهولدنج، وجابريل، وتافاريس، ومحمد النني، وتشاكا، وساكا، وأوديجارد، ومارتنيلي، ونيكتيا.

تشكيل توتنهام: لوريس، ورويال، وسانشيز، وديفيز، وسيسيجنون، وبنتانكور، وهويبرج، وكولوسيفسكي، وسون، وهاري كين.

تفاصيل المباراتين:

توتنهام ونوريتش

تقدم توتنهام في الدقيقة 16 عن طريق كولوسيفسكي ليمنح السبيرز الهدف الأول، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ومر كولوسيفسكي في الدقيقة 60 من الحارس ليفكر في تمرير الكرة لزميله سون أمام المرمى الخالي ليسدد الكرة ضعيفة أنقذها الدفاع قبل مرورها خط المرمى.

وسجل بعدها كولوسيفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 64 بتسديدة رابعة.

ونجح سون في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70، ليعادل محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، قبل أن يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 76 لينفرد بصدارة الهدافين.

أرسنال وإيفرتون

وتقدم أرسنال في الدقيقة 27 من ضربة جزاء سجلها مارتنيلي، ليمنح الجانرز الهدف الأول، ليواصل الصراع على المركز الرابع أملا في سقوط توتنهام.

وأضاف نيكتيا الهدف الثاني في الدقيقة 31 من رأسية سكنت شباك إيفرتون.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل فان دي بيك هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيدريك الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 56، قبل أن يضيف جابريل الهدف الرابع في الدقيقة 60 ليوسع الفارق للجانرز.

وفي الدقيقة 82 سجل أوديجارد الهدف الخامس من تسديدة رائعة سكنت شباك حارس إيفرتون، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بخماسية مقابل هدف.