الصراع ينتهي.. صلاح وسون يتقاسمان الحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتهت منافسات الدوري الإنجليزي باحتلال محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام برصيد 23 هدفا لكل لاعب.

وسجل اللاعب هيونج مين سون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، هدفين في شباك نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

وجاء هدفي سون في الدقيقتين 70 و 75 ليمنح فريق توتنهام الهدفين الرابع والخامس، بعدما كان الضيوف متقدمون بثلاثية عن طريق هاري كين و هدفان لديجان كولوسيفسكي.

وبذلك وصل سون إلى الهدف رقم 23 في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفا في شباك وولفرهامبتون ليصل بذلك إلى 23 هدفا ويتساوى مع سون

ودخل محمد صلاح كبديل في الدقيقة 58 بدلا من زميله دييجو جوتا في مواجهة وولفرهامبتون والنتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1، لكن سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 84.