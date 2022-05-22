البنك الأهلي يزيد مهمة الإسماعيلي صعوبة.. وسيراميكا يُسقط المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ازداد موقف نادي مصر المقاصة تأزمًا في الدوري المصري، بعدما تعثر بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في الجولة 20 من المسابقة.

وتقدم المقاصة بهدفه الوحيد في الدقيقة 15 عن طريق كريم صلاح، قبل أن يتعادل أحمد محسن لسيراميكا في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ونجح عبد الله محمود في تسجيل الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 67، قبل أن يضاعف محمد إبراهيم من تقدم الفريق في الدقيقة 85 بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم عاد أحمد محسن ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 24 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة في المرتبة 17 وقبل الأخيرة.

وفي نفس التوقيت، سقط الإسماعيلي في فخ التعادل مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية.

ونجح محمد الشامي في التقدم للإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة 48.

وتعرض عصام صبحي لاعب الإسماعيلي للطرد في الدقيقة 62، إلا أن فريقه وصل لهدف التقدم في الدقيقة 86 عن طريق وجيه عبد الحكيم.

وأدرك محمود قاعود هدف التعادل القاتل للبنك الأهلي في الدقيقة 89 من اللقاء.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الإسماعيلي قد ارتفع إلى النقطة 17 ليتواجد في المركز 15 بالترتيب، بينما أصبح رصيد البنك الأهلي 26 في المرتبة الثامنة.