الارشيف / اخبار الرياضه

كلوب يكشف سبب غياب صلاح وفان دايك أمام وولفرهامبتون

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، سبب غياب الثنائي فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لاعبا الفريق أمام وولفرهامبتون.

ويلتقي ليفربول بنظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 38 من الممتاز، في ظل صراع الريدز مع مانشستر سيتي على لقب بريميرليج.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، جلوس الثنائي صلاح وفان دايك على مقاعد بدلاء الريدز.

وقال كلوب في تصريحات قبل بداية المباراة: "فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح جاهزان للمشاركة في المباراة ولكن لا يستطيعان المشاركة منذ البداية".

واختتم المدرب الألماني: "هذه هي النصيحة التي حصلت عليها من الجهاز الطبي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا