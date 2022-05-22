كلوب يكشف سبب غياب صلاح وفان دايك أمام وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، سبب غياب الثنائي فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح لاعبا الفريق أمام وولفرهامبتون.

ويلتقي ليفربول بنظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل صراع الريدز مع مانشستر سيتي على لقب بريميرليج.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، جلوس الثنائي صلاح وفان دايك على مقاعد بدلاء الريدز.

وقال كلوب في تصريحات قبل بداية المباراة: "فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح جاهزان للمشاركة في المباراة ولكن لا يستطيعان المشاركة منذ البداية".

واختتم المدرب الألماني: "هذه هي النصيحة التي حصلت عليها من الجهاز الطبي".