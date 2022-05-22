مانشستر سيتي يحول تأخره لانتصار مثير على أستون فيلا ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أستون فيلا، في الجولة 38 والأخيرة من بريميرليج.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدفين دون رد سجلهما ماتي كاش وفيليبي كوتينيو في الدقيقتين 37 و69 من عمر اللقاء، لفوز بثلاثة أهداف.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من إيلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 76 و81، ورودري في الدقيقة 78.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 93 في صدارة جدول ترتيب الدوري، ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حسم البطولة بفارق نقطة عن ليفربول الذي حقق الفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى من جانب مانشستر سيتي، بعد أن راوغ رياض محرز دفاع أستون فيلا بمهارة وأرسل عرضية أرضية ولكن الدفاع يتصدي لها قبل أن تصل إلي دي بروين.

وكاد مانشستر سيتي أن يحرز الهدف الأول في المباراة، بعد أن سدد فيل فودين تسديدة بيمناه قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيمن بقليل.

واستطاع أستون فيلا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 من عمر اللقاء عن طريق ماتي كاش الذي تلقى كرة عرضية، حولها بتسديدة سكنت شباك إيدرسون.

وكاد لابورت مدافع مانشستر سيتي من تسجيل هدف التعادل بعد أن حول كرة عرضية من ركلة ركنية، ولكن حارس أستون فيلا يتصدى للكرة بسهولة.

وأهدر واتكينز لاعب أستون فيلا فرصة هدف محقق، بعد أن انفرد بالمرمى ولكنه سدد تسديدة غير دقيقة لتمر بجانب القائم الأيمن لمرمى مانشستر سيتي.

وسجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق كوتينيو الذي راوغ دفاع السيتي بمهارة وسدد كرة قوية سكنت شباك إيدرسون حارس السيتي.

وقلص مانشستر سيتي النتيجة عن طريق جوندوجان بعدما تلقى عرضية من ستيرلينج، ليحولها برأسية قوية على يمين حارس أستون فيلا.

وعادل رودري لاعب سيتي النتيجة بعدما تلقي عرضية أرضية من زينتشينكو علي حدود منطقة الجزاء ليسدد بباطن القدم لتسكن الكرة الشباك.

وسجل جوندوجان هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 81، بعدما تلقى تمريرة أرضية، حولها بتسديدة قوية سكنت شباك حارس أستون فيلا.