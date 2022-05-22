صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز "دون أهمية" أمام وولفرهامبتون في ختام برميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد محمد صلاح نجم ليفربول للتسجيل بعدما قاد "الريدز" للفوز على حساب وولفرهامبتون بنتيجة (3-1) في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح بديلاً بعدما تواجد على مقاعد البدلاء، ليقود فريقه للفوز ويسجل هدفه الـ23 ليتقاسم صدارة الهدافين مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير.

وفقد ليفربول فرصة الفوز بالدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي المثير بنتيجة (3-2) على حساب أستون فيلا، ليصبح السيتي بطلاً برصيد 93 نقطة مقابل 92 نقطة لليفربول.

تفاصيل المباراة:

استطاع نيتو أن يسجل هدف مبكر لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة بعد عرضية من راؤول خيمينز لتصبح النتيجة لصالح الولفز بنتيجة (1-0).

وحاول ماتيب في الدقيقة الخامسة أن يسجل التعادل من كرة رأسية بعد عرضية من لويس دياز، تمر كرة الكاميروني بجوار القائم.

وأهدر لويس دياز فرصة هدف لليفربول في الدقيقة العاشرة بعد انفراده بمرمى وولفرهامبتون إلا أن دفاع الفريق الضيف يشتت الكرة.

ليفربول واصل التهديد الأولى بكرة عرضية من لويس دياز والثانية بتسديدة من نابي كيتا بداخل منطقة الجزاء تتحول لركنية في الدقيقة 14.

فرصة خطيرة كانت لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 18 عن طريق عرضية من نيتو تصل عند ديندونكير لكن يهدر الفرصة بشكل غريب من أمام مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة 24، أحرز ساديو ماني هدف التعادل لصالح ليفربول بعد انفراده بمرمى وولفرهامبتون لتصبح النتيجة (1-1).

وتعرض ليفربول لضربة قوية بين صفوفه بعد إصابة تياجو ألكانتارا وخروجه بسبب الإصابة ليشارك بدلاً منه جيمس ميلنر.

وأحرز ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 50 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 58، أجرى يورجن كلوب تبديلاً هجوميًا بنزول محمد صلاح بدلاً من جوتا.

وحاول أرنولد من سلاح التسديد في الدقيقة 64 أن يسجل الهدف الثاني إلا أن حارس وولفرهامبتون يتصدى للكرة قبل أن ترتد ويسدد صلاح تمر الكرة أعلى المرمى.

وحاول صلاح من تسديدة في الدقيقة 78 أن يسجل هدف ليفربول الثاني لكن تصل الكرة ضعيفة لحارس وولفرهامبتون.

وحاول لويس دياز في الدقيقة 83 أن يسجل هدف ليفربول الثاني ترتطم الكرة في مدافع وولفرهامبتون ثم تتحول لركنية.

وفي الدقيقة 84، استطاع محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الثاني بعد ضربة ركنية ليهدي "الريدز" التقدم وتصبح النتيجة (2-1).

واستطاع روبيرتسون أن يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد تمريرة من فيرمينو لينهي "الريدز" المباراة لصالحه بعدما أصبحت النتيجة (3-1).

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب- أندرو روبيرتسون - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - نابي كيتا - ساديو ماني - لويس دياز - ديوجو جوتا.

تشكيل وولفرهامبتون: خوسي سا - جوني كاسترو - ويلي بولي - لياندير ديندونكير - ريان آيت نوري - كونور كودي - توتي - روبين نيفيز - جواو موتينيو - بيدرو نيتو - راؤول خيمينز.