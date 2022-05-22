بسيناريو جنوني.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثامنة



المنامة - ياسر ابراهيم - بعد سيناريو جنوني يحبس الأنفاس، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا 3-2 ورغم فوز منافسه المباشر ليفربول على ولفرهامبتون واندررز 3-1 في الجولة الأخيرة من "البريميرليغ"، الأحد.

وبدا سيناريو المعجزة الذي حلم به أنصار ليفربول قابلا للتحقق بعدما تأخر مانشستر سيتي صفر-2 أمام ضيفه العنيد حتى الدقيقة 76.. لكن 3 أهداف في 5 دقائق من توقيع غوندوغان (ثنائية) ورودري، منحت لاعبي المدرب بيب غوارديولا اللقب الثاني على التوالي.

وفي المقابل، حقق ليفربول المطلوب بعدما قلب الطاولة على ولفرهامبتون بثنائية ساديو ماني ومحمد صلاح العائد للتهديف وآندي روبرتسون، لكن تعثر مانشستر سيتي لم يحدث.

وتوج "السيتزينز" باللقب برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن "الريدز" بعد نهاية موسم مثير.

(وكالات)